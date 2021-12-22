В России доля нуждающихся в господдержке компаний достигла 80%

В декабре 2021 года 80% российских компаний заявили, что им нужна поддержка государства. Об этом пишет РБК со ссылкой на опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) «Бизнес-климат в России».

Отмечается, что это на 30 процентных пунктов больше, чем полгода назад. Далеко не все компании в России заявили, что смогли восстановиться в 2021 году.

Накануне федеральный бизнес-омбудсмен Борис Титов указывал на недостаточность текущих мер поддержки бизнеса. Он уточнял, что региональные ограничения в виде сертификатов вакцинированных в определенных сферах кратно сокращают выручку предприятий в общепите, индустрии досуга и спорта.

О необходимости господдержки прежде всего заявили компании из отраслей легкой и пищевой промышленности, сферы услуг и торговли, а также тяжелой промышленности.

Самыми привлекательными мерами поддержки остаются снижение налоговой нагрузки и отсрочки по ним. Также в России существует субсидирование тарифов и обязательных платежей, например, в сфере ЖКХ. Части организациям предоставляется отсрочка по оплате аренды.

Ранее сообщалось, что клиенты потребовали от российского туроператора компенсаций на ₽1,2 млрд.