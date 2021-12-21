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«Газпром» приостановил транзит по газопроводу «Ямал — Европа»

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Виктора Толочко/РИА «Новости»

«Газпром» приостановил транспортировку газа в ЕС по газопроводу «Ямал — Европа», об этом сообщил ТАСС со ссылкой на газотранспортного оператора Gascade.

Отмечается, что в связи с решением российской компании, начались реверсные поставки газа из Германии в Польшу.

До этого в «Газпроме» сообщили, что поставки по трубопроводу «Ямал — Европа» идут в соответствии с заявками и в рамках договоренностей.

Газопровод «Ямал — Европа» проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии и составляет один из основных маршрутов поставок российского газа в Европу. Его протяженность более 2 тыс. километров.

«Газпром» 18 декабря резко сократил бронирование мощностей польского участка «Ямал — Европы», которые заказывает в декабре на суточных аукционах. Всего было заказано 5,2 млн кубометров польского участка газопровода «Ямал – Европа», это на 80% меньше по сравнению с предыдущим днем (27 млн кубометров).

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