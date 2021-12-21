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В «Газпроме» прокомментировали прекращение поставок газа в Германию

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Пресс-секретарь председателя правления «Газпрома» Сергей Куприянов прокомментировал остановку поставок газа в Германию. Об этом пишет The Bell.

«У нас обязательства перед клиентами по поставкам газа. Мы их вычисляем в соответствии с заявками. А как, по каким направлениям — это наша внутренняя кухня. Мы выполняем свои обязательства перед... теми, кто у нас купил газ», — пояснил Куприянов.

Российский газ перестал поступать в Германию по трубе «Ямал — Европа». Это произошло после того, как «Газпром» решил не резервировать мощности газопровода на 21 декабря.

В связи с решением российской компании начались реверсные поставки газа из Германии в Польшу.

«Газпром» 18 декабря резко сократил бронирование мощностей польского участка «Ямал — Европы», которые заказывает в декабре на суточных аукционах. Всего было заказано 5,2 млн кубометров польского участка газопровода «Ямал – Европа», это на 80% меньше по сравнению с предыдущим днем (27 млн кубометров).

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