Сбер расширил привилегии зарплатных клиентов

Сбер расширил возможности своих зарплатных клиентов. Теперь всем держателям зарплатных карт доступно еще больше выгодных предложений.

Клиенты при оформлении первой подписки могут подключить СберПрайм на 3 месяца за 1 рубль.

Также зарплатные клиенты могут получить 10 000 рублей кешбэка на карту после покупки автомобиля в СберАвто.

Программа «Сбереги финансы» предоставляет скидку в 20% на страховые продукты. С ее помощью клиенты защищены от самых распространенных рисков несанкционированного списания денег, а в расширенный пакет включены риски кражи наличных, личных вещей, документов, ключей, оплаты расходов, если на имя клиента без его ведома взят кредит.

Кроме того, клиенты получат 10% скидки на SberBox, SberBoxTop и Sber Portal.

«Мы заботимся о своих зарплатных клиентах и стараемся создать для них наилучший пользовательский опыт. Ранее привилегии распространялись в основном на финансовые продукты банка, теперь к этому списку добавились и продукты экосистемы. Мы на этом не остановимся и продолжим расширять линейку выгодных предложений для наших клиентов», — отметила директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка Екатерина Гарцева.