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Стало известно, сколько россияне потратили на внутренний туризм в 2021 году

Граждане РФ потратили свыше ₽3 трлн на внутренний туризм за девять месяцев

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Росконгресс

Траты россиян на внутренний туризм составили 3,12 трлн руб с января по сентябрь 2021 года (9 месяцев). Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которое было проведено при поддержке лаборатории «СберИндекс».

Россияне, путешествуя по родной стране, потратили на 33,5% больше денежных средств, чем за аналогичный период 2020 года.

По сравнению с 2019-м показатель вырос на 39,8%, а с 2018-м — на 51,9%.

По мнению аналитиков, в 2021 году был зафиксирован «взрывной интерес» к поездкам внутренним поездками. Популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

Ранее сообщалось, что молодежь провоцирует потребительский бум тратами на продукты и развлечения. В связи с этим россияне начали брать кредиты. Деньги, которые раньше они оставляли за границей, в этом году они потратили на туризм внутри страны. .

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