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Президент Сербии Вучич заявил об энергетическом хаосе в Европе

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Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что энергетическая ситуация в Европе ухудшается, в части континента наступает «полный хаос». Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

Вучич отметил, что сегодня у всех в Сербии есть электричество, кроме 500 домохозяйств, что находится на грани статистической погрешности. Правительству страны удалось обеспечить всех электричеством, а сеть находится в стабильном состоянии.

«Мы можем немного успокоиться, хотя полный хаос только наступает в значительной части Европы. Это видно буквально везде, на всех биржах, по всем ценам», — утверждает Вучич.

Ранее президент Сербии заявил, что в республике рассматривают возможность строительства на территории страны атомной электростанции (АЭС).

«Мы об этом раньше не думали, но сейчас мы начинаем думать об этом очень серьезно <....> Сейчас мы рассматриваем вопрос ядерных электростанций. Мы рассматриваем многие вопросы вместе с Росатомом. Посмотрим, как это пойдет, но нам нужны дополнительные консультации с нашими российскими партнерами, как вообще работать в будущем», — сказал Вучич.

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