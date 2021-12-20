Россия ограничила импорт фруктов и овощей из Турции

Россия приостановила импорт части плодоовощной продукции из Турции, Египта и Ирана. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия» со ссылкой на письмо столичного Роспотребнадзора ритейлерам.

В публикации отмечается, что в Россию были ограничены поставки апельсинов, винограда, мандаринов, гранатов, лимонов и перца. Речь идет не о полном запрете овощей и фруктов, а только о поставка из нескольких предприятий.

Причиной ограничений называют риск отравлений из-за выявленных пестицидов. Российским магазинам также было предписано изъять указанные в овощи и фрукты с полок.

Кроме этого, под запрет на импорт попали шоколадные яйца, кукурузная лапша, вермишель и чипсы, произведенные на некоторых китайских заводах.

В Минсельхозе заверили, что запрет не вызовет перебоев в поставках и роста цен. Там указали, что доля импорта товаров попавших под запрет предприятий в общем объеме незначительна.

Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов рассказал «Газете.Ru», что временный запрет на ввоз в Россию из Китая лапши, чипсов и шоколадных яиц может быть попыткой поддержки отечественного производителя.