Биржа Стамбула приостановила работу из-за обвала лиры

Биржа Стамбула 17 декабря объявила о приостановке работы на фоне обвала турецкой лиры. Об этом сообщается на сайте биржи.

«По состоянию на 16.24 (мск) сработала система приостановки торгов после падения рынков на определенную величину, связанная с главным индексом Стамбульской биржи. Сделки временно прекращены на рынке всех акций нашей биржи», — отмечается в сообщении.

В четверг Центробанк Турции снизил учетную ставку до 14% с 15%. После этого, 17 декабря утром, курс лиры упал на 9%, до очередного антирекорда в 17,14 лиры за доллар. Из-за этого Центробанк Турции заявил о проведении новых прямых валютных интервенций в условиях падения курса национальной валюты.

Турецкая лира на открытии торгов 13 декабря упала до 14,99 за доллар. Это произошло в преддверии очередного заседания ЦБ страны. К 11.00 мск турецкая валюта укрепилась до 14,35 за доллар.

2 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправил в отставку главу Минфина страны Лютфи Эльвана на фоне падения курса турецкой лиры.

Ситуация с падением национальной валюты Турции началась с того, как Эрдоган похвалил Центробанк страны за третье снижение ставок за три месяца.