Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
США обсудят предложения России по безопасности с НАТО 17:43
Россиянин Латыпов выиграл серебро в спринте на этапе Кубка мира по биатлону 17:41
Голикова предложила провести новогодние праздники в формате COVID-free 17:38
Лепс рассказал о госпитализации 17:37
Медик рассказал, как снизить риск заболевания коронавирусом перед праздниками 17:37
Голикова заявила об ухудшении эпидобстановки в десяти регионах 17:34
Мостовой назвал единственный плюс нового наставника «Спартака» Ваноли 17:31
Пожарный с внешностью Тома Харди стал звездой соцсетей 17:29
ГИБДД оштрафовала пранкера, который снимал ролики в форме ДПС 17:28
Биржа Стамбула приостановила работу из-за обвала лиры 17:27

Набиуллина заявила о росте зарплат «двузначными темпами»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Пресс-служба Банка России/РИА «Новости»

Большинство предприятий России вынуждены повышать зарплаты двузначными темпами, чтобы удержать работников. Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной повышению ключевой ставке, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«В результате увеличения спроса на труд по различным категориям работников транслируется устойчивый рост номинальных зарплат. В ходе обсуждения перед сегодняшним решением сразу несколько руководителей наших региональных главных управлений отметили, что все больше предприятий вынуждены повышать зарплаты двузначными темпами, чтобы удержать сотрудников», — отметила глава ЦБ.

По ее словам, нехватка работников усиливает проинфляционные риски и является одним из факторов, которые ограничивают возможности предприятия в дальнейшем расширении производства. То есть им сложно догнать постоянно растущий спрос.

В конце ноября эксперты выяснили, что в 2021 году продолжилось восстановление реальных располагаемых денежных доходов населения. По итогам третьего квартала реальные располагаемые денежные доходы россиян выросли на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть