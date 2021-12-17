Набиуллина заявила о росте зарплат «двузначными темпами»

Большинство предприятий России вынуждены повышать зарплаты двузначными темпами, чтобы удержать работников. Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной повышению ключевой ставке, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«В результате увеличения спроса на труд по различным категориям работников транслируется устойчивый рост номинальных зарплат. В ходе обсуждения перед сегодняшним решением сразу несколько руководителей наших региональных главных управлений отметили, что все больше предприятий вынуждены повышать зарплаты двузначными темпами, чтобы удержать сотрудников», — отметила глава ЦБ.

По ее словам, нехватка работников усиливает проинфляционные риски и является одним из факторов, которые ограничивают возможности предприятия в дальнейшем расширении производства. То есть им сложно догнать постоянно растущий спрос.

В конце ноября эксперты выяснили, что в 2021 году продолжилось восстановление реальных располагаемых денежных доходов населения. По итогам третьего квартала реальные располагаемые денежные доходы россиян выросли на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.