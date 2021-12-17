Дачную амнистию продлили до 2031 года

Госдума в ходе пленарного заседания 17 декабря приняла решение о продлении срока дачной амнистии до 1 марта 2031 года.

«Документом предлагается определить более продолжительный срок действия дачной амнистии, увеличив его по сравнению с действующим сегодня еще на пять лет», — отметил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

По его словам, по законопроекту предлагается признать пожизненное наследуемое владение и право бессрочного пользования земельным участком правом собственности, чтобы эти люди могли осуществлять сделки.

То есть владельцу участка не нужно обращаться в Росреестр для приобретения права собственности. Это правило также коснется участков, которые были предоставлены гражданам до 30 октября 2001 года. Именно тогда вступил в силу Земельный кодекс.

По новому закону можно будет узаконить дома, которые были построены до 14 мая 1998 года, когда вступил в силу Градостроительный кодекс РФ. Для оформления прав на дом и участок, необходимо подать заявление в орган местного самоуправления, а также приложить к нему документ, который подтверждает факт владения домом.

В начале апреля Росреестр представил законопроект, в котором сделана попытка закрыть дыры в текущей «дачной амнистии». Появилась возможность приватизировать земельные участки в «постоянном пользовании» и «пожизненном наследуемом владении», а также оформлять в упрощенном порядке дома, построенные еще в советское время без документов.