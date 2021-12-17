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Набиуллина к очередному повышению ключевой ставки надела брошь в виде Щелкунчика

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Банк России/Facebook

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина надела брошь с изображением Щелкунчика на пресс-конференцию, посвященную повышению ключевой ставки до 8,5%.

Сейчас не ясно, является ли надетая брошь главы Центробанка в виде Щелкунчика символом разрешения сложных проблем или просто символом Нового года, передает «РИА Новости».

Появление Набиуллиной с разными брошами на значимых брифингах ЦБ стало своеобразной традицией. Чаще всего на них изображены различные растения, звери и птицы. Набиуллина рассказывала, что таким образом подчеркивает отношение к текущей ситуации.

17 декабря Центробанк повысил ключевую ставку на 1 п.п. — с 7,5% до 8,5%, которая выросла до максимума с октября 2017 года.

На пресс-конференцию, посвященную повышению ключевой ставки 22 октября, Набиуллина также надела брошь, которую раньше на ней не видели. Новое украшение представляло собой золотой лук со стрелой. Тогда Центробанк шестой раз подряд повысил ключевую ставку – с 6,75% до 7,5%.

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