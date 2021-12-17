В Минтруде прокомментировали идею по введению новогодней выплаты пенсионерам

Глава Минтруда России Антон Котяков прокомментировал предложение по введению ежегодной новогодней выплаты пенсионерам. Об этом сообщает РИА «Новости».

«На сегодняшний день таких обсуждений нет, у меня такой информации не было», — сказал министр.

Ранее «Известия» сообщили, что депутаты ЛДПР подготовили законопроект о постоянных предновогодних выплатах пенсионерам. Авторы инициативы отмечают, что в стране наблюдается высокая инфляция, а данные Росстата указывают на сокращение покупательной способности этого слоя населения, поэтому пенсионерам необходимо помочь.

В пояснительной записке также отмечается, что предновогодний период очень затратный из-за покупки подарков близким, а также из-за подготовки продуктов к праздничному столу.

При этом деньги предложили взять из федерального бюджета. В 2022 году на предновогоднюю выплату может потребоваться 786,2 млрд рублей.

15 декабря Совет Федерации одобрил закон, продлевающий на год заморозку накопительной части пенсий — до 2024 года.