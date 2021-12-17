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В Минтруде прокомментировали идею по введению новогодней выплаты пенсионерам

Глава Минтруда Котяков: планов по введению ежегодной новогодней выплаты пенсионерам нет

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Глава Минтруда России Антон Котяков прокомментировал предложение по введению ежегодной новогодней выплаты пенсионерам. Об этом сообщает РИА «Новости».

«На сегодняшний день таких обсуждений нет, у меня такой информации не было», — сказал министр.

Ранее «Известия» сообщили, что депутаты ЛДПР подготовили законопроект о постоянных предновогодних выплатах пенсионерам. Авторы инициативы отмечают, что в стране наблюдается высокая инфляция, а данные Росстата указывают на сокращение покупательной способности этого слоя населения, поэтому пенсионерам необходимо помочь.

В пояснительной записке также отмечается, что предновогодний период очень затратный из-за покупки подарков близким, а также из-за подготовки продуктов к праздничному столу.

При этом деньги предложили взять из федерального бюджета. В 2022 году на предновогоднюю выплату может потребоваться 786,2 млрд рублей.

15 декабря Совет Федерации одобрил закон, продлевающий на год заморозку накопительной части пенсий — до 2024 года.

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