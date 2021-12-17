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В Кремле прокомментировали ситуацию с сертификацией «Северного потока — 2»

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nord-stream2.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с сертификацией проекта газопровода «Северного потока — 2».

«Насколько нам известно, компания (Nord Sream 2 — прим.) продолжает общения с (немецким) регулятором и продолжает процесс сертификации. Не нам прогнозировать, когда она произойдет», — сказал представитель Кремля.

Ранее федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по итогам саммита Европейского союза, что в решении по сертификации «Северного потока — 2» нет политики.

16 декабря стало известно, что Германия отложила принятие решения по сертификации «Северного потока – 2» как минимум до середины 2022 года.

Согласно газовой директиве ЕС, труба должна частично заполняться альтернативным поставщиком или ее участок на территории Евросоюза должен принадлежать сторонней компании. Таким образом, владельцем и оператором немецкой части «Северного потока — 2» должна стать немецкая «дочка» Nord Stream 2 AG. После того как будет подан новый пакет документов, немецкое Федеральное сетевое агентство возобновит сертификацию и передаст проект своего решения Еврокомиссии.

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