Каждый пятый россиянин потратит новогоднюю премию на оплату долгов

В 2021 году «тринадцатую» зарплату россияне решили потратить на выплату долгов и кредитов. Это следует из результатов опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

Каждый пятый россиянин (20%) собирается потратить премию по итогам года на погашение кредитов и возвращение долгов. Опрошенные отметили, что собираются войти в Новый год без долгов, а также отправить все свободные средства на погашение ипотеки.

Накоплением или вложением в инвестиции решили заняться 12% опрошенных. 11% россиян решили отправиться на отдых вместе с семьей и потратить полученную премию на путевку. Всего 10% планирует купить подарки родным и близким.

Среди прочих расходов, на которые будет направлена «тринадцатая» зарплата, россияне выделили ремонт, благоустройство, покупку мебели, текущие нужды, обучение и самообразование, а также покупку деликатесов к праздникам.

Для того чтобы исполнить свою мечту, 23% жителей России необходимо всего 100 тыс. рублей. Об этом в середине декабря стало известно из исследования страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».