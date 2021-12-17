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Каждый пятый россиянин потратит новогоднюю премию на оплату долгов

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В 2021 году «тринадцатую» зарплату россияне решили потратить на выплату долгов и кредитов. Это следует из результатов опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

Каждый пятый россиянин (20%) собирается потратить премию по итогам года на погашение кредитов и возвращение долгов. Опрошенные отметили, что собираются войти в Новый год без долгов, а также отправить все свободные средства на погашение ипотеки.

Накоплением или вложением в инвестиции решили заняться 12% опрошенных. 11% россиян решили отправиться на отдых вместе с семьей и потратить полученную премию на путевку. Всего 10% планирует купить подарки родным и близким.

Среди прочих расходов, на которые будет направлена «тринадцатая» зарплата, россияне выделили ремонт, благоустройство, покупку мебели, текущие нужды, обучение и самообразование, а также покупку деликатесов к праздникам.

Для того чтобы исполнить свою мечту, 23% жителей России необходимо всего 100 тыс. рублей. Об этом в середине декабря стало известно из исследования страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».

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