Силуанов: трасса Москва — Казань будет построена в срок, несмотря на увеличение стоимости

Строительство трассы М-12 Москва — Казань будет выполнено в срок, несмотря на увеличение стоимости работ. Об этом во время выступления на заседании в Татарстане сообщил министр финансов России Антон Силуанов.

«Основная стройка — это у нас трасса Москва — Казань. Дальше мы до Екатеринбурга ее будем продолжать. Несмотря на удорожание, расширение, увеличение протяженности, где-то прилегающая инфраструктура, все будет выполнено в срок», — отметил министр.

По его словам, в экономику Татарстана были вложены беспрецедентные объемы средств. Всего за три года будет направлено более 2,5 трлн рублей.

Проект трассы М-12 предусматривает строительство скоростной автодороги длиной 800 км, которая свяжет Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, республики Чувашия и Татарстан с сетью скоростных автомобильных дорог европейской части России . Окончание строительства запланировано на 2024 год.

В середине ноября глава «Автодора» Вячеслав Петушенко сообщил, что несмотря на нехватку рабочей силы, госкомпания, выполняющая строительство трассы М-12 «Москва — Казань», не будет использовать труд заключенных.