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Банк России отозвал лицензию у НКО «Премиум»

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у Небанковской кредитной организации «Премиум» (ООО). Об этом сообщается в новости на сайте регулятора.

По данным ЦБ, «Премиум» находится на 359-й позиции в банковской системе страны. При этом НКО «Премиум» (ООО) не числился в системе страхования вкладов.

Как выяснилось, «Премиум» неоднократно нарушал федеральные законы и ряд нормативных актов ЦБ.

«Организация допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. НКО «Премиум» проводила непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами», — пояснили в пресс-службе регулятора.

На фоне отзыва лицензии в НКО назначили временную администрацию ЦБ. Она будет работать до того момента, пока не назначат конкурсного управляющего (или ликвидатора).

Ранее ЦБ отозвал лицензию у ПАО «АСКО-Страхование»

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