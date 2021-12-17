Названы самые высокооплачиваемые вакансии для пенсионеров

Сервис «Работа.ру» составил рейтинг высокооплачиваемых вакансий, на которые могут претендовать в том числе люди пенсионного возраста. Об этом сообщает газета «Известия».

Так, зарплату в размере до 180 тыс. рублей в месяц может получить врач-педиатр. Необходим опыт работы от пяти лет и сертификат по педиатрии. Уровень заработной платы будет зависеть от количества рабочих часов.

В Карелии сварщику полиэтиленовых труб предлагают до 130 тыс. рублей в месяц. Требуется опыт на такой же должности и сертификат НАКС.

Руководитель call-центра в Подольске может получать до 120 тыс. рублей ежемесячно при условии, что он уже работал на аналогичной работе не менее трех лет.

Такую же зарплату работодатели в Красноармейске предлагают мастеру по ремонту кондиционеров с опытом работы менее года.

До 100 тыс. рублей ежемесячно может зарабатывать инженер-конструктор в проектно-изыскательском институте в Екатеринбурге. Для получения этой должности необходимы высшее образование, опыт работы не менее двух лет, знание программ AutoCAD, Revit, Lira, Midas, Plaxis.

Ранее россиянам назвали работу, благодаря которой можно раньше выйти на пенсию.