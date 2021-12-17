Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Гол Капризова не спас «Миннесоту» от проигрыша «Баффало» 08:31
Пожар в Осаке мог произойти в результате поджога 08:28
В России готовят онлайн-платформу психологической помощи школьникам 08:25
В Британии заявили о большей заразности «омикрона» по сравнению... 08:14
В подмосковном Долгопрудном были замечены загадочные розовые собаки 08:04
Россияне получат все положенные выплаты до конца года 07:56
МЧС может вновь получит право проверять стройки на пожароопасность 07:50
Семин назвал преимущество «Динамо» перед остальными командами РПЛ 07:47
Россияне при помощи смартфона смогут штрафовать друг друга за нарушение ПДД 07:36
Заслуженный артист РФ возмутился уборкой снега в Москве 07:31

Названы самые высокооплачиваемые вакансии для пенсионеров

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Сервис «Работа.ру» составил рейтинг высокооплачиваемых вакансий, на которые могут претендовать в том числе люди пенсионного возраста. Об этом сообщает газета «Известия».

Так, зарплату в размере до 180 тыс. рублей в месяц может получить врач-педиатр. Необходим опыт работы от пяти лет и сертификат по педиатрии. Уровень заработной платы будет зависеть от количества рабочих часов.

В Карелии сварщику полиэтиленовых труб предлагают до 130 тыс. рублей в месяц. Требуется опыт на такой же должности и сертификат НАКС.

Руководитель call-центра в Подольске может получать до 120 тыс. рублей ежемесячно при условии, что он уже работал на аналогичной работе не менее трех лет.

Такую же зарплату работодатели в Красноармейске предлагают мастеру по ремонту кондиционеров с опытом работы менее года.

До 100 тыс. рублей ежемесячно может зарабатывать инженер-конструктор в проектно-изыскательском институте в Екатеринбурге. Для получения этой должности необходимы высшее образование, опыт работы не менее двух лет, знание программ AutoCAD, Revit, Lira, Midas, Plaxis.

Ранее россиянам назвали работу, благодаря которой можно раньше выйти на пенсию.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть