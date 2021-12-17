Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Роналду раскрыл пол будущей двойни 05:28
Первооткрыватель ВИЧ призвал вакцинировать детей от COVID-19 05:21
Тарасова ответила на вопрос о своем состоянии 05:18
«Адмирал Пантелеев» уничтожил субмарину «противника»... 05:02
Полиция получила доступ к смартфону Алека Болдуина 04:57
В Италии 81-летний профессор убил украинскую сиделку 04:56
Брат Марадоны рассказал, в чем Месси уступает Диего 04:51
Украину назвали озлобленным, постоянно просящим государством 04:44
Аршавин заявил, что его устраивает слабый «Спартак» 04:33
Одна из торговых сетей Москвы хочет перенять нововведение метро 04:25

Шольц заявил, что в решении по сертификации «Северного потока — 2» нет политики

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по итогам саммита Европейского союза, что в решении по сертификации «Северного потока — 2» нет политики.

«Что касается «Северного потока — 2», речь идет о проекте, в который были вложены частные инвестиции и реализация которого настолько продвинулась вперед, что сейчас [уже] лежит трубопровод», — заявил Шольц.

Он отметил, что при этом Германия очень озабочена судьбой Украины как страны-транзитера газа из России.

«Другой вопрос — это то, что мы можем сделать для того, чтобы не нарушалась целостность Украины <...> Мы и впредь будем ощущать свою ответственность за то, чтобы все получилось с транзитом», — заявил Шольц.

Ранее постпред России при ЕС Владимир Чижов назвал ситуацию вокруг сертификации «Северного потока — 2» политизированной.

До этого в компании Nord Stream 2 AG прокомментировали сообщения о том, что Германия отложила принятие решения по сертификации «Северного потока – 2».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть