Шольц заявил, что в решении по сертификации «Северного потока — 2» нет политики

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по итогам саммита Европейского союза, что в решении по сертификации «Северного потока — 2» нет политики.

«Что касается «Северного потока — 2», речь идет о проекте, в который были вложены частные инвестиции и реализация которого настолько продвинулась вперед, что сейчас [уже] лежит трубопровод», — заявил Шольц.

Он отметил, что при этом Германия очень озабочена судьбой Украины как страны-транзитера газа из России.

«Другой вопрос — это то, что мы можем сделать для того, чтобы не нарушалась целостность Украины <...> Мы и впредь будем ощущать свою ответственность за то, чтобы все получилось с транзитом», — заявил Шольц.

Ранее постпред России при ЕС Владимир Чижов назвал ситуацию вокруг сертификации «Северного потока — 2» политизированной.

До этого в компании Nord Stream 2 AG прокомментировали сообщения о том, что Германия отложила принятие решения по сертификации «Северного потока – 2».