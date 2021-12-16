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Байден одобрил повышение госдолга США до $31,4 трлн

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Президент США Джозеф Байден подписал закон об увеличении предела госдолга страны, информация опубликована на сайте Белого дома.

Согласно документу, размер долга будет увеличен на $2,5 трлн и составит $31,4 трлн.

Ранее аналитики Двухпартийного политического центра США заявили, что стране до 21 декабря необходимо поднять потолок государственного долга. По данным экспертов, дедлайн по долговому лимиту, когда США более не смогут в полном объеме и своевременно выполнять свои обязательства, наступит между 21 декабря 2021 года и 28 января 2022 года.

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с госдолгом США. Путин считает, что решение конгресса США о повышении потолка государственного долга приведет к эмиссии и инфляции. По его словам, инфляция в США уже растет такими темпами, каких давно в истории не было.

Он добавил, что от самочувствия американской экономики зависит вся мировая экономика, и Россия заинтересована, чтобы у экономики США не было никаких волнений или скачков.

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