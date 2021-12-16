В Nord Stream 2 AG ответили на решение о приостановке сертификации «Северного потока – 2»

В компании Nord Stream 2 AG прокомментировали сообщения о том, что Германия отложила принятие решения по сертификации «Северного потока – 2», передает РИА «Новости».

В Nord Stream 2 AG напомнили, что Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) еще в ноябре опубликовало информацию о временной приостановке процедуры сертификации в связи с учреждением дочерней структуры Nord Stream 2, и компания предпринимает этот шаг «с целью обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям».

В компании также уточнили, что не комментируют детали процедуры учреждения немецкой «дочки» и сертификации, ее сроки или влияние на сроки ввода газопровода в эксплуатацию.

Как сообщало агентство Reuters, глава Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн заявил, что ведомство еще не получило документы, необходимые для продолжения процесса сертификации «Северного потока – 2».

Ранее BNetzA отложило принятие решения по сертификации газопровода до середины 2022 года. Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт 13 декабря заявил, что необходимо дождаться правовой проверки «Северного потока — 2» на соответствие европейским энергетическим критериям.