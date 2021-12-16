В Совфеде объяснили, как правильно повышать пенсии

Повышать пенсии жителям России необходимо на системной основе, а не к какой-то дате. Такое мнение выразил заместитель главы бюджетного комитета Совета Федерации Андрей Епишин в интервью агентству «Прайм».

Ранее сообщалось, что в Госдуме призвали ввести ежегодную предновогоднюю выплату для пенсионеров. Деньги авторы инициативы предложили взять из федерального бюджета. В 2022 году на предновогоднюю выплату может потребоваться 786,2 млрд рублей.

Епишин назвал это предложение «большим пиаром».

Парламентарий считает, что профинансировать эту инициативу сейчас невозможно, поскольку государственный бюджет России был лишь недавно одобрен парламентом.

Накануне, 15 декабря, Совет Федерации одобрил закон, продлевающий заморозку накопительной части пенсий на год, до 2024 года. Предположительно, что это поможет федеральному бюджету сохранить 772,9 млрд рублей.