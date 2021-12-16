Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Марсоход Perseverance понял, что ездит по лаве 12:38
В Сургуте кондуктор высадила из автобуса ребенка с ДЦП 12:31
Попова дала прогноз по коронавирусным ограничениям на новогодние праздники 12:31
Американский журналист рассказал, без чего Косторная не продержится у Тутберидзе 12:31
«Инфантил и лох»: Водонаева раскритиковала Аффлека за слова о бывшей... 12:29
ЦБ сообщил о выросших почти до 15% инфляционных ожиданиях россиян 12:25
Лукашенко признал отсутствие «духа войны» в крови белорусов 12:21
Шотландских школьников опросят о предпочтениях в сексе 12:19
Киану Ривз рассказал о смысле новой «Матрицы» 12:16
Ученые призвали избавить французских бульдогов от плоской морды 12:12

В Совфеде объяснили, как правильно повышать пенсии

Сенатор Епишин заявил, что повышать пенсии россиянам нужно на системной основе

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Павел Лисицын/РИА «Новости»

Повышать пенсии жителям России необходимо на системной основе, а не к какой-то дате. Такое мнение выразил заместитель главы бюджетного комитета Совета Федерации Андрей Епишин в интервью агентству «Прайм».

Ранее сообщалось, что в Госдуме призвали ввести ежегодную предновогоднюю выплату для пенсионеров. Деньги авторы инициативы предложили взять из федерального бюджета. В 2022 году на предновогоднюю выплату может потребоваться 786,2 млрд рублей.

Епишин назвал это предложение «большим пиаром».

Парламентарий считает, что профинансировать эту инициативу сейчас невозможно, поскольку государственный бюджет России был лишь недавно одобрен парламентом.

Накануне, 15 декабря, Совет Федерации одобрил закон, продлевающий заморозку накопительной части пенсий на год, до 2024 года. Предположительно, что это поможет федеральному бюджету сохранить 772,9 млрд рублей.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть