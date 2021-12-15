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Госдума одобрила правовой статус таунхаусов и дуплексов

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«Газета.Ru»

Госдума приняла во втором и окончательном чтении законопроект, согласно которому в России появится новый вид жилья. Речь идет о правовом статусе таунхаусов, лейнхаусов и дуплексов, названные домами блокированной застройки. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Принятый законопроект должен устранить правовой пробел, когда большинству собственников приходилось устанавливать статус таких объектов через суд. До этого юридически они не были ни многоквартирными, ни частными.

Принятый законопроект позволит снять вопрос о включении таких домов в региональную программу по проведению капитального ремонта. Также благодаря поправкам можно будет поставить таунхаусы и дуплексы на кадастровый учет и регистрировать права на них как на здание с «жилым» статусом.

В начале ноября председатель Госдумы Вячеслав Володин объяснял, что жилищный фонд включает только три вида объектов: жилой дом, квартира и комната. Однако набирающие популярность таунхаусы, лейнхаусы, дуплексы и другие объекты блокированной застройки не имеют четкого правового статуса.

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