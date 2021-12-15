Путин и Си Цзиньпин обсудили поставки газа по «Силе Сибири — 2»

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином 15 декабря обсудил проект газопровода «Сила Сибири - 2». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Эта проблема также затрагивалась. Тут было отмечено, что на этот счет лидеры уже разговаривали в ходе контактов по видеосвязи в текущем году», — сказал помощник главы РФ Юрий Ушаков.

«Сила Сибири» — крупнейший газопровод на востоке России, по которому поставляется газ российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. Он введен в эксплуатацию в конце 2019 году. Экспортная мощность газопровода — 38 млрд куб. м газа в год.

Ранее сообщалось, что «Газпром» принял решение увеличить поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» до конца года.

В ноябре в «Газпроме» заявили, что ежедневно поставки газа в Китай превышают суточные контрактные обязательства российской компании более чем на 30%.