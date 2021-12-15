Богатейшая женщина России с начала года потеряла $3,24 млрд

Богатейшая женщина России, основатель онлайн-ритейлера Wildberries Татьяна Бакальчук, в период с января по ноябрь 2021 года потеряла $3,24 млрд долларов. Об этом сообщается в данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

На 15 декабря 2021 года общее состояние Бакальчук оценивается в $5,85 млрд (около 431,1 млрд рублей). В начале года у главы онлайн-ритейлера насчитывалось $9,09 млрд (около 665 млрд рублей).

Несмотря на потерю, основательница Wildberries находится в списке богатейших людей мира. Сейчас она занимает 491 строчку между американским инвестиционным аналитиком Кеннетом Фишером и владельцем китайской компании по производству одежды Гао Деканг.

По данным Forbes Бакальчук является одной из богатейших женщин мира и занимает 205 место в списке миллиардеров. В 2021 году журнал оценил ее состояние в 13 миллиардов долларов.

В России Бакальчук заняла 13-е место в 2021 году, тогда как в прошлом году она занимала 93-е место с состоянием $1 млрд.