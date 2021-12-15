Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Михеева — Медведевой и Милохину: у меня все лента в вашем поцелуе, что... 16:40
Назван напиток, помогающий снизить уровень «плохого» холестерина 16:40
В России запатентовали самую популярную в Европе модель Peugeot 16:40
Еще одна гандболистка пропала на чемпионате мира в Испании 16:37
«Я бы умерла без вакцины»: Билли Айлиш рассказала о тяжелом... 16:36
Цыганова раскритиковала бывших коллег по шоу «Суперстар» 16:33
Похитившая 1,2 млн руб. «золотая судья» Хахалева сбежала в Ереван 16:27
В Москве прощаются с Сергеем Соловьевым 16:27
Киркоров: Женя Медведева, тебе завидует вся страна, ты с таким парнем катаешься 16:26
В «Локомотиве» раскрыли подробности ухода Рангника 16:25

Богатейшая женщина России с начала года потеряла $3,24 млрд

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА «Новости»

Богатейшая женщина России, основатель онлайн-ритейлера Wildberries Татьяна Бакальчук, в период с января по ноябрь 2021 года потеряла $3,24 млрд долларов. Об этом сообщается в данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

На 15 декабря 2021 года общее состояние Бакальчук оценивается в $5,85 млрд (около 431,1 млрд рублей). В начале года у главы онлайн-ритейлера насчитывалось $9,09 млрд (около 665 млрд рублей).

Несмотря на потерю, основательница Wildberries находится в списке богатейших людей мира. Сейчас она занимает 491 строчку между американским инвестиционным аналитиком Кеннетом Фишером и владельцем китайской компании по производству одежды Гао Деканг.

По данным Forbes Бакальчук является одной из богатейших женщин мира и занимает 205 место в списке миллиардеров. В 2021 году журнал оценил ее состояние в 13 миллиардов долларов.

В России Бакальчук заняла 13-е место в 2021 году, тогда как в прошлом году она занимала 93-е место с состоянием $1 млрд.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть