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Приложения по поиску жилья оказались небезопасными для пользователей

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Популярные в России мобильные приложения по поиску недвижимости для покупки или аренды оказались плохо защищены, их уязвимости могут привести к утечке данных. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на отчет «Ростелеком-Солар».

Уязвимости в мобильных приложениях могут привести к утечке персональных данных, в том числе паспортных. Это открывает возможности для мошенничества, причем ущерб может исчисляться миллионами рублей.

По данным отчета, число уязвимостей на платформе iOS оказалось в 30 раз выше, чем у тех же сервисов для Android.

Причем проблемы на iOS обусловлены тем, что большинство разработчиков считают эту операционную систему неуязвимой, надеясь на то, что она сама защитит пользователя. Из-за этого игнорируются базовые принципы безопасности, и команды разработки не ставят задачу защиты от взломов сервисов во главу угла. Многие делают акцент на дизайне и удобстве использования, считают эксперты.

«Некоторые программы собирают и обрабатывают такие данные, как ФИО, дата рождения, семейное положение, информация о детях, ежемесячный доход. Половина из них также обрабатывает паспортные данные», — отмечает директор центра Solar appScreener «Ростелеком-Солар» Даниил Чернов.

По его словам, если мошенники смогут воспользоваться этими уязвимостями, то это может привести к утечке данных. Однако представители приложений по поиску жилья заявили, что безопасность пользователей является приоритетом, поэтому все необходимые требования по защите данных пользователей выполняются.

Смартфоны на iOS и Android одинаково активно подвергаются кибератакам в 2021 году. Как сообщается в отчете компании Orange Cyberdefense (входит во французскую телекоммуникационную группу Orange), опубликованном в середине декабря, эксперты выявили волну массовых попыток взлома гаджетов.

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