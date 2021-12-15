Греция вдвое сократила срок действия сертификата для переболевших коронавирусом

Власти Греции обновили условия по сертификатам для переболевших коронавирусом, сократив срок действия документа в два раза со 180 до 90 дней. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Иностранные туристы, которые переболели коронавирусом и прибывают в Грецию, должны представить справку о перенесенном заболевании. Только теперь ее срок составляет всего три месяца. Также этот документ должен быть выдан не раньше, чем через 30 дней после первого положительного теста на коронавирус.

Исключением являются справки переболевших, выданные в период с 15 июля по 31 октября 2021 года включительно, которые все еще действительны в течение 180 дней.

При этом остальные документы для россиян, которые собираются лететь в Грецию, остаются неизменными. Так, до вылета всем в возрасте от 12 лет, вне зависимости от наличия прививки, необходимо получить отрицательный ПЦР-тест, который должен быть не старше 72 часов, или отрицательный экспресс-тест на антигены (не более 48 часов). В аэропорту Греции туристов также ждет бесплатное тестирование на антигены.

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский 11 декабря сообщил, что правительство республики в связи с появлением нового штамма коронавируса «омикрон» и общим ростом заболеваемости усилит ограничения с 15 декабря. Так, каждый человек, прибывающий в Польшу из-за пределов Шенгенской зоны, должен будет пройти тест на коронавирус.