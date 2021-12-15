Экономист объяснил, почему россияне стали реже покупать доллары

Руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин объяснил, почему интерес к покупке наличных долларов в последнее время снижается. Об этом сообщает «Прайм».

По словам эксперта, это прежде всего связано со снижающейся волатильностью на рынках. Кроме того, ослабевает чувствительность курса рубля к изменению ситуации на мировом рынке нефти. Наметкин привел в пример ситуацию января-апреля 2020 года: баррель марки Brent подешевел более чем на 60%, а рубль потерял только 20%.

«И наоборот — за последний год нефть подорожала в 1,5 раза, а рубль почти не изменил позиций», — напомнил экономист.

Кроме того, отметил Наметкин, есть признаки, которые косвенно указывают на снижение спекулятивного спроса в пользу инвестиционного.

Он отметил, что говорить о полной потере интереса к валюте нельзя — американский доллар остается главной мировой резервной валютой.

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