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В Германии оценили влияние немедленного запуска «Северного потока — 2» на стоимость газа

Ведомство канцлера ФРГ: немедленный запуск «Северного потока — 2» не изменит цену на газ

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Markus Schreiber/AP

В Ведомстве канцлера Германии Олафа Шольца заявили, что запуск «Северного потока — 2» не изменит цену на газ, сообщает РИА «Новости».

В ведомстве утверждают, что гипотетический немедленный запуск газопровода в работу никак не скажется на газовых ценах в краткосрочной перспективе.

При этом, в Берлине отметили, что готовы искать пути взаимодействия с Россией для того, чтобы добиться деэскалации в отношениях между Россией и Европой.

Ранее цены на газ поднялись выше $1400 за тысячу кубометров впервые с октября.

Цена фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов выросла на 5,95% по сравнению со вчерашним значением ($1329) и на открытии торговой сессии стоимость фьючерсов составила $1462, а позже чуть снизилась — до $1443.

Цены январских газовых фьючерсов в Европе продолжают расти. По итогам прошедшей недели они закрепились на отметке свыше $1200 — в прошлый раз газовые фьючерсы показывали такой рост в октябре 2021 года.

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