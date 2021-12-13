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В Кремле прокомментировали намерения Лукашенко о перекрытии транзита газа в Европу

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, Москва рассчитывает выполнять все обязательства по поставкам ресурсов по действующим контрактам. Об этом представитель Кремля заявил во время ежедневного брифинга с журналистами.

Пресс-секретарь российского главы прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, ранее заявившего, что республика может перекрыть транзит газа в Европу, если санкции Запада поставят Минск в чрезвычайное положение.

«Мы по-прежнему надеемся, что ничто не помешает выполнять РФ обязательства по действующим контрактам», — рассказал Песков.

До этого Лукашенко подтвердил, что готов остановить транзит энергоносителей в случае закрытия границ с Польшей.

Также в бундестаге назвали реалистичными угрозы Лукашенко отрезать Европу от поставок газа. Депутат Клаус Эрнст считает, что для того чтобы исключить такой вариант развития событий, необходимо запустить газопровод «Северный поток — 2».

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