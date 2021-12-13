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Россиянам без суда спишут долг в 2 млрд рублей

Замглавы Минэкономразвития Торосов отчитался о результатах внесудебного банкротства

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Замглавы Минэкономразвития Илья Торосов заявил «Известиям», что внесудебным банкротством с момента появления этой процедуры в сентябре прошлого года по ноябрь нынешнего воспользовались 6 тыс. граждан РФ.

Процедура позволяет без суда списать долги россиянам на общую сумму более чем на 2 млрд. рублей.

При этом на данный момент от обязательств на 1,23 миллиарда рублей освободилось более 3,5 тысячи граждан. Остальные ждут прохождения шестимесячного срока, по истечении которого их долги также будут списаны.

По результатам ноября доля запущенных процедур от общего числа обратившихся в МФЦ увеличилась до 54%.

Ранее коллекторы описали портрет типичного российского должника. Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев отметил, это граждане 30-35 лет, как правило, состоящие в браке, с детьми. Средний доход семьи находится в пределах 30-60 тыс. рублей, в крупных городах — в 2-3 раза выше. Это люди, в основном работающие водителями, продавцами и официантами; 20% должников трудятся в этих сферах.

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