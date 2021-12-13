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Канцлер Германии Шольц: газ потеряет важность для ФРГ через 25 лет

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Global Look Press

Новый канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что импорт газа теряет важность для Германии, так как страна продолжает переход на декарбонизацию экономики. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, Германия к 2045 году планирует полностью отказаться от газа, нефти и угля, став климатически нейтральной страной.

«То есть через 25 лет мир будет таким, что вопрос транспортировки газа в ФРГ и Европу будет играть другую роль», - сказал канцлер.

Шольц отметил, что Германия продолжает сохранять приверженность тому, чтобы Украина транспортировала российский природный газ и в будущем, так как в данный момент этот ресурс имеет важное значение для энергетического перехода. Он напомнил, что Германия и США сделали заявление, в котором зафиксирована поддержка со стороны Берлина энергетической трансформации Украины.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2» продолжается. По словам министра, в рамках коалиционных переговоров и обсуждения коалиционного договора было заявлено, что к энергетическим проектам следует применять европейское право в области энергетики.

Дипломат также указала, трубопровод пока «не соответствует предписаниям» Евросоюза.

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