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Депутат Рады: Украина может не пережить эту зиму

Депутат Рады Медведчук призвал Украину напрямую закупать газ у России

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Efrem Lukatsky/AP

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук выступил за прямую закупку газа у России. Об этом он рассказал в интервью телеканалу UkrLive.

По его словам, власти Украины «дурят» людей, что не закупают российский газ у европейских стран по завышенным ценам.

«Если бы мы подписали прямой контракт хотя бы в 2019 году, то цена на газ бы была в районе $175. $175, а не то, что происходит сегодня! » – отметил Медведчук.

Депутат опасается, что Украина может не пережить зиму с такими ценами на газ. «По крайней мере я точно могу сказать, что ответственность за эти результаты того, как мы переживем, полностью ложится на власть. Это однозначно, я думаю, все это хорошо понимают, осознают», — добавил Медведчук.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что несмотря на неравномерность поставок в стране достаточно топлива для отопления и технологических нужд. По его словам, за отопительный сезон расходуется в среднем 10 млн тонн угля, из которых 8 млн — собственная добыча. Он добавил, что в украинские хранилища закачано 17,6 млрд кубометров газа — это позволяет «напряженно, но очень уверенно» смотреть на «прохождение» грядущей зимы.

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