Сбербанк исправляет проблемы в работе мобильного приложения

В пресс-службе Сбербанка проинформировали о том, что специалисты организации работают над устранением перебоев в мобильном приложении, на которые пожаловались некоторые россияне, сообщает РИА «Новости».

По данным сервиса Downdetector, в 12.37 мск зарегистрировано 509 жалоб. 45% пользователей отметили, что столкнулись с проблемами с мобильным банкингом, 35% — с проблемами перевода денежных средств. При этом 21% граждан сообщили о сложности с онлайн банкингом. Чаще всего о неполадках сообщали жители Москвы и Санкт-Петербурга.

В пресс-службе банка заверили, что в ближайшее время специалисты устранят неполадки.

«Все остальные сервисы банка работают в штатном режиме. В самое ближайшее время технические специалисты исправят ситуацию», — заявили в Сбере.

Ранее сообщалось, что Сбер победил в нескольких номинациях премии Go Banking Awards 2021, которую организует digital-агентство Go Mobile. Банк победил в номинациях Лучший мобильный банк 2021, Лучшее мобильное приложение, Лучшее мобильное продвижение и Лучшее ASO премии.