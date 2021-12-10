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Прокуратура насчитала более 3,7 млрд рублей ущерба от летних пожаров в Якутии

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Пресс-служба Авиалесоохраны

Прокуратура по Республике Саха — Якутия посчитала общий ущерб, нанесенный лесному фонду в ходе лесных пожаров летом 2021 года — потери в денежном эквиваленте составили более 3,7 млрд рублей.

«В пожароопасный сезон 2021 года в регионе зарегистрировано 1,7 тыс. лесных пожаров на площади около 8 млн га. Сумма причиненного ущерба превысила 3,7 млрд рублей. Более чем в 1,4 тыс. случаев основной причиной возгораний стали сухие грозы, в 75 случаях причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем, в шести — неудовлетворительное содержание линий электропередач», — рассказали в прокуратуре.

Сотрудники ведомства выявили более 700 нарушений в ходе проведенных проверок.

Ранее была утверждена выплата 1,4 млрд рублей пострадавшим от стихии аграриям ДФО.

Свыше 1 млрд руб. получат аграрии Амурской области. В этом году здесь был нанесен серьезный урон сельхозкультурам, поголовью скота, инфраструктуре и имуществу.

Остальные средства распределят между Якутией, Еврейской автономной областью, Забайкальским и Хабаровским краями.

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