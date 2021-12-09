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Прокуратура будет на законных основаниях изымать криптовалюту у россиян

Генпрокуратура разработала нормы для конфискации криптовалют

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Генеральная прокуратура РФ разработала нормы для ареста и конфискации криптовалюты, если гражданин ей владеет на незаконных основаниях. Об этом заявил РИА Новости генеральный прокурор России Игорь Краснов.

«Нами разработаны изменения в ряд нормативных правовых актов для того, чтобы находящиеся в незаконном обороте криптовалюты не только признавались предметом преступления, но и имелась юридическая возможность их ареста и конфискации», – сообщил Краснов.

Генпрокуратура выступает за введение в законодательство понятия «криптовалюта» для «единого и устойчивого правоприменения», добавил Краснов.

Каким именно образом российские власти собираются конфисковать цифровые активы, генпрокурор не рассказал. По словам экспертов, есть несколько способов.

Один из них — перевод на кошелек финансовых госструктур в добровольном порядке по решению суда. Но такой способ является наименее реальным, рассказали «Газете.Ru» в Group-IB.

Второй путь — изъятие SSID-фразы или логина и пароля как при оперативно-розыскных мероприятий, так и по решению суда.

Еще один вариант — заморозка средств на регулируемых криптобиржах, которые имеют регистрацию в российской юрисдикции, и последующий перевод в госструктуры по официальному запросу.

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