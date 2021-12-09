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CNN: США не станут вводить санкции против энергосектора России

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unian.ua

США вряд ли будут вводить санкции против российских энергетический компаний в случае военного конфликта Москвы и Киева. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в правительственных структурах США.

Собеседник телеканала сообщил, что в администрации подготовили набор санкций, а крайней мерой из этого набора является энергетика. Он уточнил, что на первом этапе санкции не будут распространяться на энергетические компании России.

Чиновники отмечают, что рейтинг одобрения президента США Джо Байдена тесно связан с ценами на энергоресурсы для американских потребителей. Жесткие санкции против российских компаний в нефтяном и газовом секторе могут привести к повышению цен на бензин в США, отмечают собеседники.

Эксперты предупреждают, что отказ от жестких мер против энергетического сектора России, которые могут повлиять на мировые нефтяные рынки и цены, может означать, что санкции не будут достаточно сильными, чтобы сдержать Путина от нападения на Украину.

Ранее стало известно, что новые санкции США против России могут затронуть «окружение Путина» и энергетические компании, а также предполагать отключение России от SWIFT.

В настоящее время официальные лица рассматривают «широкий спектр санкций в отношении России, призванных удержать президента РФ Владимира Путина от вторжения на Украину».

До этого заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что в случае «вторжения» России на Украину Москве грозит полная изоляция от мировой финансовой системы.

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