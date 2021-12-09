С повышением цен на продукты регионы будут бороться сами

В администрациях российских регионов «Известиям» рассказали, что сдерживать рост цен на продовольственные товары планируется за счет компенсаций затрат на корм для крупного рогатого скота, ограничений торговых надбавок, увеличения посевных площадей и проведения сельхозярмарок.

О возможном запуске в следующем году нового федерального проекта по поддержке овощеводства заявили в Минсельхозе. Планируется отравить на ускоренное развитие отрасли около 5 млрд рублей, а для компенсации средств на закупку кормов — 10 млрд.

Так, в Челябинской области 300 млн рублей из регионального бюджета направлено на закупку кормов хозяйствам, пострадавшим в этом году от засухи, 200 млн — на приобретение семян.

В Орловской области намерены частично возместить затраты на приобретение кормов для рогатого скота.

Как пишет издание со ссылкой на данные Росстата, инфляция продолжает расти опережающими темпами. В ноябре рост цен составил 8,4%, а продукты питания подорожали на 12%.

30 ноября президент Владимир Путин заявил об ускорении роста цен в России. Он также обратил внимание правительства и глав регионов страны на необходимость увеличения объемов производства продуктов питания на внутреннем рынке.