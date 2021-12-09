Богатейшая женщина России Бакальчук обошла мировых миллиардеров по росту состояния

Лидером среди миллиардеров мира по приросту состояния в процентах стала россиянка. По оценке Forbes, самая богатая женщина России Татьяна Бакальчук в 2021 году обошла всех по росту состояния.

Состояние основательницы интернет-ретейлера Wildberries увеличилось более чем на 1000%, пишет издание.

По данным рейтинга Forbes Real-Time, который отслеживает в реальном времени состояние миллиардеров, 46-летняя Бакальчук владеет $13 млрд. Этот показатель позволяет занимать 165-е место среди богатейших людей планеты.

В России Бакальчук заняла 13-е место в 2021 году, тогда как в прошлом году она занимала 93-е место с состоянием $1 млрд.

Ранее сообщалось, что богатейшая женщина России Татьяна Бакальчук стала матерью семерых детей.

Также Бакальчук во время выступления на форуме «Россия зовет!» сообщила, что россияне стали чаще скупать шубы и украшения, несмотря на инфляцию.