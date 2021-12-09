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В России предложили заменить мясо насекомыми

РСПП направил в правительство предложение по альтернативным продуктам в России

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Depositphotos

С просьбой о поддержке нового бизнеса к правительству обратился Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Был подготовлен план стимулирования производства альтернативных продуктов питания. В том числе речь идет о замене мяса на белковую еду, созданную из насекомых и растений. Об этом сообщает «Интерфакс».

Предлагается предприятиям, которые планируют заниматься таким производством, выдавать льготные кредиты и субсидии, компенсировать капитальные затраты.

Отмечается, что в российской нормативно-правовой базе отсутствует само понятие альтернативных продуктов. Для них нет стандартов маркировки, продажи и производства.

Бизнесмены указалb, что в США в этот сегмент бизнеса за три квартала текущего года было вложено $239 млрд, в РФ за последние три года – $300 млн.

В России есть все условия для развития этой технологии и экономического прорыва, считает вице-президент РСПП, председатель комитета по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке союза Игорь Вдовин. При этом он добавил, что без поддержки государства ничего не получится.

Ранее управляющий партнер венчурного фонда Fuel for Growth, член рабочей группы дорожной карты FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Андрей Зюзин выразил мнение, что в России скоро появится выпечка и клеточное мясо из насекомых. Некоторыми компаниями, добавил Зюзин, запланировано производство макарон и муки из белка личинок мухи «Черная львинка».

Также сообщалось, что пищевые добавки из саранчи в скором времени могут появиться на прилавках российских магазинов. Ученые из Санкт-Петербурга планируют заменить новым продуктом традиционные порошковые концентраты из отходов мясного производства. Исследователи также рассчитывают найти применение своей разработке в молочных продуктах и хлебобулочных изделиях.

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