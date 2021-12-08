В концерне PGNiG заявили о риске тяжелой зимы в Европе из-за дефицита газа

Замглавы польского энергетического концерна PGNiG Пшемыслав Вацлавский заявил о риске тяжелой зимы в странах Западной Европы, так как хранилища газа в них заполнены на рекордно низком уровне, из-за этого цены на голубое топливо остаются высокими, передает РИА «Новости».

По его словам, спрос на газ в Европе в настоящее время гораздо выше, чем предложение.

«Существует риск того, что зима будет тяжелой», — сказал Вацлавский на полях XXIII Мирового нефтяного конгресса, который проходит в Хьюстоне.

Он также отметил, что в Польше готовы к зимним холодам, поскольку хранилища страны «заполнены газом примерно на 97%».

На торгах 8 декабря цена фьючерсов на газ за январь превысила отметку $1200 за тысячу кубометров.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что к появлению высокой инфляции в странах Европы причастны «Газпром», «Северный поток — 2» и Россия.

До этого сообщалось, что польская сторона пытается добиться новых санкций против «Северного потока — 2», стараясь доказать, что Россия использует газ в качестве «оружия».