Росстат оценил инфляцию в России

В ноябре инфляция в России замедлилась в месячном выражении до 0,96% с 1,11% в октябре. При этом в годовом выражении в ноябре она ускорилась до 8,4% с 8,13% месяцем ранее, передает РИА «Новости», ссылаясь на Росстат.

По данным ведомства, индекс потребительских цен в ноябре 2021 года по сравнению с октябрем этого же года достиг 100,96%, по сравнению с декабрем прошлого года — 107,51%.

Росстат отмечает, что недельная инфляция в стране с 30 ноября по 6 декабря замедлилась до 0,07%. С начала текущего года потребительские цены выросли на 7,57%.

При этом в прошлом месяце в 34 субъектах РФ зафиксирован рост таких цен на 1,1% и более. В наибольшей степени это произошло в Магаданской области (на 2,3%) из-за подорожания продуктов питания на 4,4%. В Москве и Санкт-Петербурге цены за месяц увеличились на 0,8% (с начала года — прирост цен составил 6,2% и 7,3% соответственно).

Согласно прогнозу Центробанка России, годовая инфляция по итогам 2021 года будет в диапазоне 7,4-7,9%.

Ранее глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилл Тремасов, выступая на международном форуме Московской биржи, заявил, что в 2022 году в России возможны риски повторного резкого роста цен на продовольствие.