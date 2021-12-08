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Цена на газ снова превысила отметку в $1200 за тысячу кубометров

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Сергей Карпухин/Reuters

На торгах 8 декабря цена фьючерсов на газ за январь превысила отметку $1200 за тысячу кубометров, следует из данных биржи ICE.

Торговая сессия в начале дня открылась на отметке €98 за МВт/ч, что соответствует $1162 за тысячу кубометров. Через два часа цена резко стала расти и к 13:15 мск достигла максимума — €104,8 за МВт/ч, что сопоставимо $1243 за 1 тыс. куб. м.

К 14:40 мск цены слегка опустились и январский фьючерс оценивался в $1218 за 1 тыс. куб. м.

Днем ранее цены на газ в Европе за несколько часов торгов выросли на 7,5% до $1129,4 за тысячу кубометров. Во время открытия торговой сессии стоимость фьючерсов на газ была чуть выше $1100.

17 ноября стоимость газа в Европе в ходе торгов поднималась до $1150 за 1 тыс. куб. м, что на 4% выше, чем на закрытии торгов днем ранее.

Стоимость фьючерса на газ впервые достигла такого показателя с конца октября. До этого осенью топливо демонстрировало рекордный рост до $1,9 тыс. за тысячу кубометров.

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