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Чистая прибыль ВТБ за 11 месяцев составила 238,53 млрд рублей

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Чистая прибыль банка ВТБ за 11 месяцев 2021 года выросла в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 238,53 млрд рублей, согласно представленной отчетности.

Активы ВТБ с начала года выросли на 16,7% и на 1 декабря достигли рекордных 19,1 трлн рублей, а кредитный портфель вырос на 11,4% (13,2 трлн рублей). Объем кредитов юридическим лицам за данный период вырос на 5,9%, физлицам уменьшился на 1,7% (4,1 трлн рублей), а общий объем кредитов населению за 11 месяцев 2021 года вырос на 25,8%.

Средства клиентов ВТБ достигли 16,45 трлн рублей (рост на 21,6%), юридических лиц выросли на 28,3% (10,9 трлн рублей), а физических на 10,3% (5,6 трлн рублей).

Показатель процентных доходов ВТБ с начала года вырос на 27%, составив 51 млрд рублей, а чистые комиссионные доходы выросли на 23%, достигнув отметки в 137,4 млрд рублей.

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