Чубайс объяснил необходимость энергетического перехода

Специальный представитель президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс считает, что у России может радикально сократиться экспорт в ЕС, если не будет пройден энергетический переход в целях снижения углеродных выбросов, сообщает ТАСС.

По словам Чубайса, энергопереход означает глобальные изменения в сферах экономики, в том числе не связанных с энергетикой.

«При всей значимости трансграничного углеродного налога я считаю, что масштаб его влияния на Россию по сравнению с масштабом влияния европейского «зеленого курса» — один к десяти. Один только запрет на новые автомобили с двигателем внутреннего сгорания в Европе в 2035 году: что произойдет с рынком нефтепродуктов — нетрудно догадаться», — заявил Чубайс.

Он оценил возможность введения «углеродного налога» странами ЕС как ситуацию «непростую, но не катастрофическую».

«Мы не уверены в том, что это соответствует нормам ВТО. Это большой и серьезный вопрос. С другой стороны, нам кажется значимым, что Евросоюз не закрыл двери обсуждениям с точки зрения наших озабоченностей», — отметил Чубайс.

Ранее Чубайс предсказал изменения в жизни каждого человека в ближайшие 30 лет.