В Кремле заявили, что Путин не может посылать сигналы Банку России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не отдавал распоряжения по возвращению инфляции к целевому уровню в 4% на будущий год. Об этом представитель Кремля заявил во время ежедневного брифинга с журналистами.

По его словам, глава государства не может давать указания, связанные с повышением ставки.

«Владимир Путин не может дать указание повысить ставку, поэтому в данном случае вопрос сформулирован некорректно. Это решение принимает Центробанк, и это целиком и полностью прерогатива мегарегулятора», — уточнил Песков.

Также пресс-секретарь президента РФ пояснил, что речь не шла ни об указании, ни сигнале Банку России.

«Президент не может посылать сигналы мегарегулятору. Мегарегулятор самостоятельно принимает эти решения», — сказал Песков.

Приведение инфляции к целевым порогам, как заметил он, может быть достигнуто разными методами.

Ране Путин назвал главную проблему для экономики и граждан. Президент обращал внимание, что рост цен носит глобальный характер, он вызван чрезвычайно мягкой бюджетной политикой зарубежных стран.