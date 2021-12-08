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В Германии заявили о попытках других стран сорвать «Северный поток — 2»

Экс-канцлер Германии Шрендер: попытки торпедировать «Северный поток — 2» идут не от Берлина

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Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что все попытки торпедировать проект «Северный поток — 2» осуществляются извне, а не стороны Берлина. Об этом он заявил в эфире телеканала NTV.

Также он напомнил, что это уже «согласованный проект» и «он должен быть завершен до конца».

Шредер занимал пост канцлера Германии в 1998–2005 годах.

Ранее было названо условие, при котором Германия признает «Северный поток — 2» неприемлемым.

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.

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