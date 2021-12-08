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Рынок контрафакта в России может вырасти на 10% к концу года

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В России рынок контрафактной продукции к концу 2021 года может вырасти на 10% или 6,5 трлн рублей. Основная доля контрафакта приходится на онлайн. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на исследование аналитиков BrandMonitor.

Основными категориями поддельных товаров в 2021 году стали одежда, обувь, кроссовки и детские игрушки. 40% из всего числа контрафакта приходится на продукты, 60% — на непродовольственные товары.

Аналитики подсчитали, что в 2021 году продажи контрафактной одежды и обуви люксовых брендов достигнут 273 млрд рублей. 72 млрд рублей приходится на продажу поддельных кроссовок, 30 млрд рублей – на детские товары. Остальной контрафакт — парфюмерия, косметика, мебель, автозапчасти, аксессуары для мобильных телефонов.

«В категориях, в отношении которых сегодня вводится обязательная маркировка, доля контрафакта быстро снижается. Но одной из ключевых проблем в этой сфере остается значительное количество серых перевозчиков», — считает председатель организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.

В начале июня эксперты заявили, что маркировка товаров позволит снизить уровень контрафакта. Например, в России от нелегальной торговли только табачной продукции бюджет теряет до 100 млрд рублей ежегодно, среди других отраслей, наиболее подверженных проблеме нелегального оборота — детские игрушки (около 35%), одежда и обувь (29%), автозапчасти (20%), мелкая потребительская электроника и аксессуары, включая наушники, зарядки, чехлы (17,5%).

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