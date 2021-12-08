Названо условие, при котором Германия признает «Северный поток — 2» неприемлемым

Проект «Северный поток — 2» может быть признан неприемлемым в случае «вторжения» России на Украину, об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источник в западных дипломатических кругах.

Отмечается, что ранее прошли «довольно активные переговоры» между США и Германией по проблематике российского газопровода «Северный поток — 2».

«В конечном итоге может быть достигнут консенсус о том, что, если случится вторжение на Украину, «Северный поток — 2» станет неприемлемым», — заявил дипломат в беседе с изданием.

Ранее помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что «Северный поток — 2» может быть полезен для США, поскольку якобы является «рычагом» против «агрессии» России.

До этого стало известно, что в проект оборонного бюджета США не включили санкции против «Северного потока — 2».