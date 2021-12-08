Россиянам рассказали, когда можно получить пенсию в полном объеме

Возраст получения накопительной пенсии не изменился и составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, напомнили агентству «Прайм» в ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России.

Помимо этого, россияне могут получать другие виды выплат при сформированных пенсионных накоплениях. Это единовременный платеж, который предоставляется один раз и составляет до 5% по отношению к сумме размера страховой пенсии. Учитывается фиксированная выплата и объем накоплений.

Также существует срочный пенсионный платеж, получаемый ежемесячно в течение 10 и более лет, согласно решению пенсионера. Решение о такой выплате может быть принято, в том случае, если пенсионные накопления сформировались за счет взносов в рамках программы государственного финансирования таких платежей или средств материнского капитала.

В организации объяснили, что для оформления пенсионных накоплений нужно обращаться в ПФР или НПФ, в зависимости от того, куда именно человек переводил деньги. Если гражданин скончался до установления накопительной пенсии, то все выплаты предоставляются его правопреемникам. Остатки средств по срочным пенсионным выплатам также будут направлены в их адрес, для чего стоит обратиться к конкретному страховщику, который сформировал накопления.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что ведомство подготовило предложения о дополнительной компенсации высокой инфляции для пенсионеров.