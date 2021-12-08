Читатели Telegraph испугались, что санкции США против России лишат европейцев газа

Читатели британского издания The Telegraph заявили, что планы США ввести санкции против России могут оставить Европу без газа.

По мнению европейцев, новые антироссийские санкции приведут к приостановке поставок газа из России, поэтому гражданам «придется изрядно померзнуть этой зимой».

Также читатели газеты положительно оценили встречу президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, отметив, что «это снижает напряженность».

Ранее глава международного комитета сената США Роберт Менендез рассказал, что готовит против России санкции, подобных которым «никогда прежде не было».

Также советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон находится в постоянном контакте с Брюсселем по вопросам новых санкций в отношении Москвы.

Вечером 7 декабря Путин и Байден провели двухчасовые переговоры по закрытой линии.