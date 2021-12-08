Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Глушаков рассказал яркий случай из жизни Гомулы 11:33
Источник: устроивший стрельбу в московским МФЦ не привлекался к уголовной... 11:31
Суд отклонил иск Земфиры к Гришковцу 11:30
Замглавы МИД Панкин заявил, что РФ осуждает санкционную практику Запада 11:29
Доктор Мясников рассказал, чем опасен популярный способ похудения 11:27
На Украине дали оценку итогам встречи Путина и Байдена 11:20
В Подмосковье нашли тело 19-летнего солдата 11:19
Бывший игрок НФЛ скончался в 31 год после задержания полицией 11:17
Клара Новикова раскритиковала Comedy Club за несмешные шутки 11:13
Инфекционист рассказал о высыпаниях у больных COVID-19 11:12

Читатели Telegraph испугались, что санкции США против России лишат европейцев газа

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Читатели британского издания The Telegraph заявили, что планы США ввести санкции против России могут оставить Европу без газа.

По мнению европейцев, новые антироссийские санкции приведут к приостановке поставок газа из России, поэтому гражданам «придется изрядно померзнуть этой зимой».

Также читатели газеты положительно оценили встречу президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, отметив, что «это снижает напряженность».

Ранее глава международного комитета сената США Роберт Менендез рассказал, что готовит против России санкции, подобных которым «никогда прежде не было».

Также советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон находится в постоянном контакте с Брюсселем по вопросам новых санкций в отношении Москвы.

Вечером 7 декабря Путин и Байден провели двухчасовые переговоры по закрытой линии.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть